Diablo 4: trucchi e consigli per sopravvivere nella modalità Hardcore

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida su come funziona la modalità Hardcore di Diablo 4, questa particolare opzione del titolo Blizzard Entertainment rende l'esperienza di gioco molto più tesa a causa della morte permanente. Ecco alcuni consigli utili su come evitare che il vostro personaggio venga sconfitto in questa particolare modalità.

Migliorate la difesa

Quando si gioca a Diablo, viene quasi naturale modificare la build con il solo obiettivo di massimizzare il danno. Nella modalità Hardcore, però, l'approccio dovrebbe essere diverso, poiché il danno è tanto importante quanto la difesa, senza la quale si rischia di perdere la vita alla prima difficoltà. Il nostro consiglio è quindi di fare molta attenzione anche all'armatura, al quantitativo di salute e alla difesa contro alcuni status negativi, soprattutto quelli che possono immobilizzare il personaggio per qualche istante ed esporlo agli attacchi dei demoni.

Aumentate il numero di pozioni

Uno dei migliori metodi per restare in vita nella modalità Hardcore di Diablo 4 è disporre di un gran numero di pozioni. A questo proposito, è un'ottima idea esplorare tutte le cinque regioni di Sanctuarium e completare abbastanza obiettivi da raggiungere il Livello 2 con la Fama: in questo modo andrete ad aumentare in maniera sensibile il numero massimo di oggetti curativi che si possono trasportare e avrete maggiori probabilità di sopravvivere nei momenti di difficoltà.

Usate gli Elisir

Altro importante consiglio riguarda l'Alchimista: oltre a permettere di potenziare l'effetto curativo delle pozioni, questo personaggio situato a Kyovashad dispone delle conoscenze necessarie per realizzare potenti elisir. Oltre ad aumentare del 5% l'esperienza ottenuta per 30 minuti, questi consumabili hanno anche un effetto secondario che consiste solitamente nel potenziare difese specifiche. Con i tanti ingredienti raccolti in giro per Sanctuarium, potreste quindi fabbricare numerosi elisir e usarli al momento giusto, così da proteggervi contro l'elemento principale di un boss o dei nemici che popolano un dungeon particolarmente difficile.

Sfruttate gli oggetti unici

Una cosa che molti non sanno è che nella modalità Hardcore di Diablo 4 si possono trovare due oggetti speciali che sono esclusivi di questa particolare opzione dell'action RPG. Il più importante in assoluto tra questi oggetti è la Pergamena di Fuga, poiché non solo può essere utilizzata per scappare nei momenti di difficoltà, ma viene consumata in maniera automatica in caso di disconnessione al fine di evitare il decesso del personaggio (cercate quindi di tenerne sempre una nello zaino). Molto importante è l'Elisir per fuggire alla morte, che resta attivo per 30 minuti e permette una sola volta di morire senza ripercussioni.

Abbassate la difficoltà

Molto importante è anche la scelta della difficoltà, poiché puntare subito a Veterano potrebbe essere deleterio. Al netto del bonus che si ottiene ai punti esperienza, l'aumento dell'aggressività dei nemici è molto rischioso per chi gioca la modalità Hardcore e sarebbe quindi opportuno aumentare il Livello del Mondo alla statua di Kyovashad solo quando il personaggio dispone di un equipaggiamento e di una build tali da consentirgli di sopravvivere in qualsiasi situazione.

Preparatevi al peggio

Giocare Diablo 4 in modalità Hardcore è difficile e, purtroppo, morire non è poi così improbabile. Fortunatamente, però, è possibile fare in modo che le successive partite siano più semplici. Oltre alla condivisione dell'oro, i giocatori possono depositare pezzi d'equipaggiamento nella cassa comune per poi ritrovarli nelle successive run, in modo tale da avere sin da subito un set per i vari livelli di difficoltà. Prima di distruggere o vendere gli oggetti, quindi, riflettete sull'eventuale possibilità di metterli nel deposito e riutilizzarli in caso di morte.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come ottenere i bonus preorder e le ricompense della Beta di Diablo 4? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come aprire i Forzieri Silenti in Diablo 4.