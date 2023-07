Diablo 4: questo trucco semplifica il farming di Cuori Iracondi nella Stagione 1

La principale novità della Stagione 1 di Diablo 4 consiste nella possibilità di far fuori nemici speciali per ottenere i Cuori Abietti, una sorta di gemme potenziate da incastonare nei pezzi d'equipaggiamento per avere enormi bonus. I più rari di questi oggetti, i Cuori Abietti Iracondi, possono ora essere accumulati grazie ad un semplice trucco.

I giocatori dell'action RPG Blizzard hanno infatti escogitato una tattica che permette senza troppa fatica di ottenere con certezza assoluta un gran quantitativo di Cuori Abietti Iracondi, che altrimenti richiederebbero un bel po' di grinding all'interno dei dungeon stagionali.

Il trucco in questione è davvero facile da replicare, ma ha un solo ed importante requisito: occorre non aver portato a termine la quest stagionale di Cormond. Affinché si possa sfruttare questa falla, è necessario infatti raggiungere gli step finali della missione, ossia la quest 'La fredda e dura verità', senza però completarla. L'incarico in questione consiste nell'introdursi nel dungeon di Velkhova e proseguire fino a stanare Varshan il Consumato, il boss finale.

La tecnica per farmare è la seguente: entrate nel dungeon, procedete fino ad eliminare l'orso abietto (il quale potrebbe lasciar cadere un Cuore Abietto Iracondo) e poi eliminate Varshan, che invece lascerà cadere al 100% un Cuore Abietto Iracondo. Attenzione però, perché dopo aver dato il colpo finale al boss non dovrete per nessuna ragione parlare con Cormond. Così facendo, la missione non verrà completata e potete uscire o resettare la Spedizione per ripeterla all'infinito.

Se siete interessati a questa strategia, vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile, poiché è probabile che venga bloccata con il prossimo aggiornamento di Diablo 4, il quale amplierà anche lo spazio del deposito.

