Diablo 4 Twitch Drops: con la Stagione 2 arrivano nuove skin gratis

A poche ore dal debutto delle tante novità della Stagione del Sangue di Diablo 4, Blizzard Entertainment ha confermato una nuova collaborazione con Twitch, grazie alla quale i videogiocatori potranno sbloccare un bel po' di ricompense gratuite.

Settimana 1 di Twitch Drop

Orario d'inizio: 17 ottobre alle 19:00 del fuso orario italiano

Orario di fine: 24 ottobre alle 20:59 del fuso orario italiano

Ricompensa: Lama di Oricalco per le classi Negromante, Tagliagole e Incantatore

Settimana 2 di Twitch Drop

Orario d'inizio: 24 ottobre alle 21:00 del fuso orario italiano

Orario di fine: 31 ottobre alle 19:59 del fuso orario italiano

Ricompensa: Mazzuolo di Oricalco per le classi Barbaro e Druido

Settimana 3 di Twitch Drop

Orario d'inizio: 31 ottobre alle 20:00 del fuso orario italiano

Orario di fine: 6 novembre alle 20:59 del fuso orario italiano

Ricompensa: Granspada di Oricalco per le classi Barbaro e Negromante

Settimana 4 di Twitch Drop: Druido

Orario d'inizio: 6 novembre alle 21:00 del fuso orario italiano

Orario di fine: 13 novembre alle 21:00 del fuso orario italiano

Ricompensa: Bastone Ferrato di Oricalco per la classe Druido

Il funzionamento dell'iniziativa è sempre lo stesso: i giocatori devono connettersi ai canali che trasmettono il gioco nei periodi indicati e che hanno il tag 'Drop abilitati': una volta trascorso un certo limite di tempo, gli oggetti verranno aggiunti all'inventario di Twitch e andranno riscattati manualmente. Se avete già collegato un account Blizzard per le precedenti promozioni, le skin verranno immediatamente inviate al vostro profilo, in caso contrario vi verrà chiesto di eseguire l'accesso a Battle.net per eseguire il collegamento.

