Diablo 4, è ufficiale: si potrà saltare la Campagna, ma ad una condizione

In un preciso passaggio del video sulla scelta delle Classi di Diablo 4 è comparsa un'opzione che consente ai giocatori di saltare la Campagna principale: Adam Fletcher di Blizzard si affaccia sui social per confermare il tutto e fornire delle precisazioni sulle condizioni da rispettare per sbloccare questa funzione.

Interpellato dagli appassionati incuriositi dalla presenza del pulsante "Skip Campaign" nelle scene dell'ultimo trailer, il Global Community Developer Lead di Blizzard Entertainment specifica che non si tratta di un'opzione per sviluppatori ma, appunto, di una funzione disponibile sin dal day one che ricordiamo essere previsto per il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

L'esponente della casa di Irvine sottolinea però che l'accesso a questa particolare funzionalità sarà consentito solo ed esclusivamente ai giocatori che avranno già completato le missioni della campagna principale.

Una volta raggiunti i titoli di coda con un personaggio, gli utenti avranno quindi l'opportunità di interpretare un nuovo guerriero e saltare tutte le missioni principali per concentrarsi sulle attività endgame e sull'esplorazione della mappa di Sanctuarium. Nel fornire questo importante chiarimento, Fletcher preferisce però non entrare nel merito delle modifiche apportate al Livello del proprio personaggio: non sappiamo, di conseguenza, se il salto della Campagna sarà accompagnato da un boost di esperienza o se, al contrario, dovremo partire da zero con il nuovo guerriero.

In attesa di una precisazione ulteriore sulla funzione Skip Campaign da parte di Blizzard, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per scorrere l'elenco delle Specifiche PC definitive di Diablo 4.