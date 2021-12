Diablo 4: le ultime novità di sviluppo su grafica, endgame e gameplay

Nel nuovo, corposo aggiornamento di Blizzard sullo stato dei lavori di Diablo 4, gli sviluppatori del kolossal action ruolistico ci permettono di scoprire ulteriori dettagli sul gameplay, l'endgame e la grafica dell'attesissimo titolo.

A farci da Cicerone in questo nuovo viaggio verso Sanctuarium è Joe Piepiora: il Capo Progettista dei Sistemi di Diablo IV ha condiviso tantissimi dettagli sul lavoro che lui e il suo team stanno portando avanti per evolvere e ampliare l'esperienza ludica, contenutistica e grafica dell'atteso ARPG.

L'esponente di Blizzard ha esordito nel suo discorso offrendo delle anticipazioni sul Sistema degli Oggetti, confermando ad esempio il ritorno degli Affissi per l'aumento dei livelli e la presenza di poteri Leggendari e Unici che differiranno da quelli che hanno caratterizzato gli oggetti dei Diablo passati per un dettaglio non secondario, ossia per la possibilità di apparire in diverse tipologie di equipaggiamento.

Estremamente interessanti sono poi le considerazioni che Piepiora fa in merito al sistema di Eccellenza di Diablo 4 su cui si baserà la progressione endgame. Una volta raggiunto il Livello 50, ciascun personaggio potrà sbloccare le numerose caselle di un Tabellone dell'Eccellenza quantomai ramificato, con abilità specifiche e moltiplicatori che si estenderanno a ogni statistica dell'eroe in funzione del livello di rarità dei tasselli acquisiti.

Nonostante la ricca infornata di dettagli sul gameplay, Blizzard continua a non fornire chiarimenti sulla finestra di commercializzazione del titolo, tanto da indurre in molti a nutrire dei dubbi sull'uscita di Diablo 4 nel 2022 oppure no.