Diablo 4: l'update 1.0.3 migliora le ricompense e sistema un mare di bug, tutte le novità

In attesa che la Stagione 1 di Diablo 4 abbia inizio e che venga pubblicato un aggiornamento ricco di novità in termini di gameplay, gli sviluppatori dell'action RPG hanno reso disponibile un update dalle dimensioni contenute che mette una pezza ad alcune problematiche riscontrate dai giocatori.

Il lunghissimo changelog pubblicato sul portale ufficiale del gioco Blizzard Entertainment è occupato per la maggior parte da bugfix legati al negozio, alle missioni e all'interfaccia. In mezzo alle decine e decine di problematiche sistemate troviamo però alcune novità sostanziali per chi ha raggiunto l'endgame e ritiene che le ricompense non siano adeguate.

Ecco di seguito le modifiche apportate alle attività di fine gioco:

I boss vaganti della Marea infernale ora rilasceranno bottino di qualità più alta

Le casse delle ricompense settimanali dei world boss non prevedono più un requisito di livello per l'apertura

Introdotta la possibilità di raggiungere tramite il sistema di viaggio rapido una Spedizione da Incubo direttamente dalla mappa

Non manca nemmeno qualche ritocchino alle varie classi e, proprio come promesso dagli stessi sviluppatori qualche giorno fa, ora è giunto il momento dei buff. Tutte le modifiche sono infatti verso l'alto e aumentano in maniera più o meno importante il danno, le risorse ed altri fattori delle varie abilità di Barbaro, Druido, Tagliagole, Negromante e Incantatrice.

