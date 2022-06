Quando esce Diablo 4, arriverà entro giugno 2023?

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase c'è stato modo di rivedere in azione Diablo IV, l'atteso nuovo episodio della storica serie firmata Blizzard Entertainment: per l'occasione è stata mostrata la quinta ed ultima classe del gioco, il Negromante, oltre a nuove, coinvolgenti sequenze di gameplay.

Sempre durante l'evento è stato confermato che Diablo 4 uscirà in un generico 2023, senza maggiori dettagli da parte di Blizzard su una finestra di lancio più precisa. Un indizio in tal senso, però, potrebbe già averlo dato Microsoft, quando ha pubblicato su Twitter l'infografica di tutti i giochi in arrivo su Xbox e PC entro i prossimi 12 mesi (dunque in un periodo compreso tra oggi e giugno 2023), subito dopo il termine della conferenza. Ed il nome di Diablo IV compare all'interno delle immagini diffuse dall'azienda.

Il colosso di Redmond con la sua infografica avrebbe quindi ristretto il periodo d'uscita dell'atteso Action/RPG hack & slash alla prima metà del 2023, salvo ovviamente rinvii o altri imprevisti. Ricordiamo che il gioco è atteso sicuramente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre non è chiaro se Diablo 4 è stato cancellato su PS4 e Xbox One, in quanto le pre-registrazioni per la Beta non riportano i loghi delle console old-gen. Non resta che attendere maggiori chiarimenti da Blizzard.