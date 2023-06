Diablo 4: gli utenti Amazon Prime potranno ottenere una skin gratis del valore di 8 euro

Dopo aver distribuito ricompense per Diablo 4 tramite i Twitch Drops, Blizzard Entertainment sembra aver stretto un altro accordo con la piattaforma per dare agli utenti abbonati ad Amazon Prime Gaming un ricco dono.

A partire dal prossimo 6 luglio 2023, ovvero tra una settimana esatta, tutti gli utenti che hanno un abbonamento ad Amazon Prime e che hanno effettuato il collegamento a Twitch potranno riscattare senza costi aggiuntivi un intero bundle che è solitamente in vendita nel negozio dell’action RPG ed ha un costo di ben 800 unità di Platino (l’equivalente di 8 euro).

Stiamo parlando del pacchetto Brackish Fetch, che include l'imbracatura per il cavallo che dà il nome al bundle e due diversi trofei da sfoggiare durante le cavalcate: Mariner Will e Dead Sea. Si tratta di un'armatura con alghe marine che penzolano ai lati, della testa di una statua di pietra e di una specie di teschio posizionato su un timone.

Una volta riscattato il pacchetto, i contenuti verranno automaticamente inviati all’account Blizzard associato e sarà possibile personalizzare il cavallo presso un qualsiasi stalliere di Sanctuarium. Se non l’avete ancora sbloccato, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come sbloccare il cavallo in Diablo 4.

Sapevate che con la Stagione 1 di Diablo 4 arriverà un importante cambiamento per le gemme?