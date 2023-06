Diablo 4: utenti furiosi per alcune meccaniche legate alla cavalcatura

Sebbene la maggior parte dei giocatori stia apprezzando il lavoro svolto da Blizzard Entertainment con Diablo 4, sono in moltissimi i commenti negativi in merito ad una specifica meccanica di gameplay dell'action RPG.

Pare infatti che molti giocatori di Diablo 4 non siano felici del modo in cui gli sviluppatori hanno implementato la cavalcatura. A differenza di quanto avviene in altre produzioni, vi è infatti un tempo d'attesa prima di poter tornare ad utilizzare il cavallo ogni volta che si torna con i piedi a terra. Il problema, però, è che la struttura delle mappe del gioco obbliga gli utenti a scendere per poter interagire con lo scenario e proseguire laddove l'uso della mount non è concesso: per tale motivo, i giocatori sono costretti ad attendere che il cooldown si esaurisca e che si possa tornare in sella al quadrupede.

Questo sistema sta mandando su tutte le furie i giocatori, i quali stanno pubblicando sui social una serie di post per esprimere il proprio disappunto e fare in modo che il messaggio arrivi agli sviluppatori. A questo punto non escludiamo che, visto il rumore che stanno facendo questi post, Blizzard decida di intervenire su questo aspetto del titolo con una patch da pubblicare nei prossimi giorni.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare il cavallo in Diablo 4.