Diablo 4 Vessel of Hatred: chi sarà il nemico principale dell'espansione?

Nel corso della BlizzCon 2023 è stato annunciato anche l'arrivo di Vessel of Hatred, ossia la prima espansione che andrà ad ampliare Diablo 4 con nuovi contenuti. Ma quale nemico affronteremo nel corso del DLC?

Come potete leggere anche nella nostra intervista agli sviluppatori di Diablo 4, che hanno risposto alle nostre domande nel corso dell'evento che si è tenuto nel corso dell'ultimo fine settimana, al centro di Vessel of Hatred ci sarà Mephisto. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Mephisto è un nemico storico della serie Blizzard: conosciuto anche come Dul'Mephistos, si tratta di uno dei tre Primi Maligni e, come ben saprete se avete giocato la campagna di Diablo 4, è anche il padre di Lilith.

Per quello che riguarda invece lo scenario che farà da sfondo alla nuova lotta al male, il protagonista dovrà viaggiare ad ovest di Sanctuarium, luogo in cui verrà aggiunta una sesta regione a tema giungla, nella quale troveremo anche antichi templi.

Vi ricordiamo che Vessel of hatred arriverà entro la fine del 2024 ed introdurrà anche una classe inedita che, a detta degli sviluppatori, non si è mai vista in alcun capitolo della serie. A tal proposito, un leak potrebbe aver svelato i primi dettagli sulla sesta classe di Diablo 4.