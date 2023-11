Diablo 4 Vessel of Hatred costerà fino a 100 dollari? Un sondaggio spaventa i fan

Come spesso accade nell'industria dei videogiochi, le aziende propongono agli utenti alcuni sondaggi per valutare svariati fattori. Una situazione del genere di è verificata di recente per Diablo 4 e la sua espansione, il cui prezzo potrebbe essere più alto del previsto.

Stando a quanto dichiarato da un utente che avrebbe diffuso le informazioni riguardanti il sondaggio, Activision starebbe valutando a quale prezzo proporre l'espansione Vessel of Hatred, in uscita entro la fine del 2024. Sebbene non si faccia esplicitamente riferimento al primo DLC dell'action RPG, l'azienda avrebbe chiesto ai giocatori se un eventuale aumento nei contenuti nel pacchetto possa giustificare una crescita del prezzo. Le possibili scelte erano 50, 70, 80 e 100 dollari: ognuna delle opzioni includeva sia il gioco base che un quantitativo crescente di extra.

Oltre ai vari elementi estetici e alla valuta premium, si parla anche della possibilità di accedere a funzionalità di gioco con una stagione d'anticipo rispetto a tutti gli altri. Dal momento che l'espansione introdurrà i companion controllati dall'IA, è probabile quindi che potremmo assistere all'arrivo di un costoso pacchetto che permetterà di utilizzarli sin dalla stagione che precederà l'uscita di Vessel of Hatred.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma la presenza di queste opzioni nel sondaggio lascia intendere che vi sia l'intenzione da parte di Activision di introdurre pacchetti ben più costosi della versione base del gioco.

