Diablo 4: Video Anteprima dell'attesissimo titolo Blizzard

Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli su Diablo 4? Allora non potete perdervi la nostra Video Anteprima, nella quale emergono numerose informazioni sia sulla storia che sulle classi e sul combat system del gioco.

L'attesissimo quarto capitolo della celebre serie Blizzard punta infatti a riportare i giocatori in un mondo cupo e oscuro come quello di Diablo II, episodio dal quale riprende anche numerosi elementi di gameplay. A questo proposito, nel filmato potete scoprire nuovi dettagli sulle classi del Barbaro, dello Stregone e del Druido, oltre che sul ritorno delle skill e delle Rune.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco è atteso su PC (in esclusiva su Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. Attualmente non si conosce la finestra di lancio del titolo e, stando alle ultime parole degli sviluppatori, potrebbe volerci un po' prima di tornare a massacrare demoni.

Sapevate che Diablo 4 avrà una struttura in stile MMO nella quale potrete incontrare altri giocatori e decidere se affrontarli o collaborare con loro in dungeon o eventi pubblici? Pare inoltre che sia necessaria una connessione ad internet attiva per poter giocare a Diablo 4.

