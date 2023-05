Diablo 4 in video: dai Dungeon al Codice del Potere, Sanctuarium non ha più segreti

Dopo i consigli di DiEoxidE per sconfiggere i boss di Diablo 4, Blizzard offre al creatore di contenuti esperto di ARPG l'opportunità di illustrare le attività da svolgere nei Dungeon di Diablo 4 e spiegare il funzionamento del Codice del Potere.

La nuova video panoramica di Blizzard prende spunto dagli ultimi filmati di approfondimento per mostrarci alcune delle attività più importanti da svolgere esplorando la dimensione a tinte oscure di Sanctuarium.

Dalle mortali sfide da completare visitando i sotterranei dei Dungeon di Diablo 4 alle missioni da svolgere abbattendo le orde di creature a guardia dei punti nevralgici della mappa, il nostro intrepido alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e all'esperienza maturata nelle precedenti battaglie se vorrà sopravvivere.

Con il contributo dell'Occultista, inoltre, ogni giocatore potrà imprimere tutta una serie di Aspetti Leggendari ai propri oggetti ed elementi di equipaggiamento grazie al Codice del Potere, una funzione introdotta da Blizzard per incentivare l'esplorazione dei dungeon.

Senza indugiare oltre vi lasciamo al nuovo video in apertura d'articolo, ma prima vi consigliamo di restare su queste pagine per leggere anteprima di Diablo 4 con Blizzard in bilico tra due mondi.