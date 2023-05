Diablo 4 in video: Lilith, Inarius e la creazione di Sanctuarium nel Libro di Lorath

Dopo aver descritto le tante opzioni di accessibilità di Diablo 4, i ragazzi di Blizzard ci rituffano nelle atmosfere da incubo dell'attesissimo ARPG confezionando un doppio video che racconta la creazione di Sanctuary e la storia di Lilith e Inarius.

I filmati datici in pasto dalla casa di Irvine ci permettono di sfogliare le pagine del Libro di Lorath, un manuale ancestrale che ripercorre le tappe fondamentali dell'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti.

Con l'ausilio di bozzetti incredibilmente dettagliati, il Libro di Lorath ci immerge nell'universo ruolistico a tinte oscure plasmato da Blizzard per offrire un contesto narrativo alle carneficine di demoni del Gameplay Trailer di lancio di Diablo 4.

I guerrieri di Sanctuarium rientreranno in azione il prossimo 6 giugno, giusto in tempo per la riapertura dei server di Diablo 4 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nei giorni scorsi, Blizzard ha solleticato la curiosità degli appassionati sottolineando che Diablo 4 avrà la storia più cupa dell'intera serie: "Con Diablo 4 assisterete allo svolgersi di una vera e propria tragedia", ha spiegato lo sceneggiatore Eden Trujillo prima di aggiungere che "era proprio la storia che volevamo realizzare, una trama incentrata sulle persone che dovranno viverla. Non si tratta solo di riformulare gli elementi apocalittici su cui verte la storia, volevamo fare dei giocatori una parte fondante della narrativa di Diablo".