Diablo 4: un video mostra in azione una delle armature uniche più rare del gioco

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei sei pezzi d'equipaggiamento unici di Diablo 4 che vengono considerati i più rari in assoluto dai giocatori. Nel corso delle ultime ore, un utente ha messo le mani su uno di questi e ne ha mostrato gli effetti in un video gameplay.

Stiamo parlando di Andariel's Visage, un elmo unico che non solo genera esplosioni velenose davvero potenti, ma permette anche di sottrarre punti salute ai bersagli, così da avere le cure costantemente attive senza ricorrere alle pozioni. Sebbene il video pubblicato dal fortunatissimo YouTuber NadinWins sia in lingua polacca, vi assicuriamo che non è affatto necessario comprendere ciò che sta dicendo: le immagini parlano da sole e permettono di intuire il motivo per cui si tratta di uno degli oggetti più desiderati dai giocatori dell'action RPG firmato Blizzard Entertainment.

La combinazione del veleno e del ripristino della salute fanno sì che il personaggio possa sopravvivere senza troppi problemi in mezzo ad orde di demoni, che vengono costantemente eliminati permettendo ai Punti Vita del protagonista di ricaricarsi.

In attesa di vedere in movimento anche gli altri pezzi unici, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sull'ultima patch di Diablo 4, che risolve tanti bug e migliora le ricompense endgame.