Diablo 4: un video mostra tutte le costose skin in vendita nel negozio

Come ormai ben saprete, in Diablo 4 è possibile sbloccare nuovi elementi estetici in svariati modi, uno dei quali corrisponde all’acquisto di pacchetti nel negozio.

A tal riguardo, i giocatori dell’Early Access dell’action RPG firmato Blizzard Entertainment hanno deciso di condividere sui social una serie di filmati che permettono di dare una sbirciata ai contenuti attualmente in vendita nel negozio, così da farsi un’idea di cosa aspettarsi al momento dell’uscita ufficiale, fissata al prossimo 6 giugno 2023 alle ore 1:00 del fuso orario italiano.

Come si può osservare nel corso del video, gli sviluppatori hanno già pubblicato numerosi bundle per ciascuna delle cinque classi: alcuni pacchetti sono più costosi ed includono sia skin per le armature che quelle per le armi, altri si limitano invece ad aggiungere elementi cosmetici per una selezione di oggetti dell’inventario. Ovviamente non mancano nemmeno gli aspetti alternativi per la cavalcatura (a proposito, avete letto la guida su come sbloccare e personalizzare il cavallo in Diablo 4?).

Prima di lasciarvi al video dedicato alle skin, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle microtransazioni di Diablo 4, tra i quali troviamo sia il prezzo dei pacchetti di Platino che quello dello Starter Pack.