Diablo 4, nuovo video: Sanctuarium trema, è arrivata Rogue! La Tagliagole entra in azione

Ascoltati i consigli di Wudijo per potenziare l'eroe di Build 4 con la build perfetta, torniamo con piacere (e un pizzico di sano terrore) nelle lande di Sanctuarium per scoprire di che pasta è fatta Rogue, la Tagliagole che avremo modo di impersonare per il lancio dell'attesissimo action ruolistico.

Pensata per aderire alle meccaniche di gameplay e alle strategie utilizzate degli appassionati di lungo corso e dai neofiti della serie, la classe Rogue di Diablo 4 fa dell'adattabilità la sua arma più affilata. La straordinaria duttilità della Tagliagole si riflette nell'ampia rosa di attacchi, abilità e potenziamenti della clip appena pubblicata da Blizzard.

Tra pugnali cerimoniali, coltelli da lancio, frecce avvelenate e stregonerie, il ricco equipaggiamento di Rogue le consentirà di tenere a bada qualsiasi diavolaccio che oserà ostacolarne il cammino, producendosi in un tripudio di attacchi diretti e ad area che riflettono l'esperienza maturata dalla propria alter-ego. Sin dalla presentazione ufficiale della Tagliagole di Diablo 4, d'altronde, è stata la stessa casa di Irvine a sottolineare come la classe Rogue sia destinata a incontrare i gusti e le esigenze degli amanti dell'archetipo originale, come pure degli utenti che prediligono classi come quelle degli Assassini o dei Cacciatori di Demoni.

Per averne la controprova non ci resta che aspettare la riapertura dei cancelli di Sanctuarium, prevista per il mai troppo vicino 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.