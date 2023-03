Diablo 4: dalla Beta anticipata ai bonus, l'Ultimate Edition è davvero una 'Tentazione'!

Mentre fervono i preparativi per la prossima fase di beta testing a porte aperte di Diablo 4, Blizzard ingolosisce gli appassionati della serie mostrando in video tutti i contenuti dell'Ultimate Edition, ivi compreso l'accesso anticipato alle ambientazioni, alle attività e ai dungeon dell'Open Beta di Diablo 4.

Il filmato datoci in pasto dalla software house di Irvine passa quindi in rassegna i contenuti aggiuntivi da sbloccare per rendere ancora più unico il proprio alter-ego. Gli esploratori di Sanctuarium che sceglieranno di acquistare l'Ultimate Edition di Diablo 4 avranno anche modo di accedere anticipatamente all'Open Beta nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo.

Tra i tanti bonus previsti dall'edizione 'definitiva' di Diablo 4 troviamo anche le cavalcature Portaluce e Tentazione, oltre all'emote Ali del Creatore, al Pass Battaglia Premium stagionale e allo sblocco del Pass Battaglia accelerato, che consente di saltare subito 20 livelli e di ottenere un oggetto cosmetico speciale.

Diablo 4 Ultimate Edition

Gioco base

Accesso anticipato all'Open Beta

Cavalcatura Portaluce

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Fino a 4 giorni di accesso anticipato a Diablo IV

Cavalcatura Tentazione

Armatura cavalcatura Carapace Infernale

Pass Battaglia Premium stagionale sbloccato

Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato (include uno sblocco del Pass Battaglia premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico)

Emote Ali del Creatore

L'Open Beta di Diablo 4 inizierà invece il 24 marzo e si concluderà il 26 marzo, tanto su PC quanto su console PlayStation e Xbox. Qui trovate un nostro approfondimento su come ottenere le ricompense dell'Open Beta di Diablo 4.