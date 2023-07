Diablo 4 vittima di review bombing: la Patch 1.1.0 proprio non piace ai giocatori

Nonostante abbia motivo di gioire per gli incredibili risultati conseguiti da Diablo 4, Blizzard Entertainment non poteva immaginare una vigilia peggiore per l'inizio della Stagione degli Abietti, la prima della storia del suo gioco.

In vista del debutto della prima stagione di contenuti, nei giorni scorsi la casa di Irvine ha messo a disposizione la Patch 1.1.0 di Diablo 4, scatenando tuttavia le ire di molti giocatori. Secondo la comunità, le modifiche implementate avrebbero ridotto il potere d'attacco delle classi, reso la progressione più frustrante e complicato alcune specifiche attività end-game. Si segnala, a titolo di esempio, l'incremento delle braci necessarie per aprire i forzieri durante la Marea Infernale e la riduzione dell'esperienza assegnata nelle attività più alte.

Blizzard Entertainment, evidentemente sicura di ciò che ha fatto, ha fissato per la giornata di venerdì 21 luglio un evento esplicativo, durante il quale offrirà il suo punto di vista in merito alle modifiche apportate. Una certa frangia di giocatori, piuttosto che attendere pazientemente le spiegazioni del team di sviluppo, ha cominciato a protestare nella maniera più rumorosa e scomposta possibile, ossia bombardando di recensioni negative Diablo 4 su Metacritic. La recente pioggia di 0 ha affossato la media voto degli utenti a 3.2 su PS5 e 3.5 su PC, punteggi che stridono enormemente con i ben più elevati Metascore, che sulle due piattaforme ammontano, rispettivamente, a 88 e 86.

Riuscirà Blizzard a far cambiare loro idea con La Stagione degli Abietti, al via domani 20 luglio, e con la Campfire Chat di venerdì 21 luglio? Non dovremo attendere molto per scoprirlo.