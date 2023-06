Diablo 4 vittima di review bombing, ma spezza il dominio di Zelda TOTK nelle vendite UK

L'ondata di recensioni negative di Diablo 4 su Metacritic non ferma il successo commerciale dell'action ruolistico di Blizzard, come testimoniano gli ultimi dati di vendita provenienti dal Regno Unito.

Molti utenti del noto aggregatore di recensioni stanno infatti partecipando a un vero e proprio review bombing che interessa appunto l'ARPG a tinte oscure della casa di Irvine: il 'pomo della discordia' è rappresentato dalle microtransazioni di Diablo 4, già al centro di polemiche per i prezzi che Blizzard ha deciso di applicare per alcuni elementi cosmetici.

Al bombardamento di recensioni utente negative su Metacritic fanno però da contraltare gli ultimi dati di vendita provenienti dai negozi UK. Come da pronostici, i tanti appassionati di action ruolistici che hanno deciso di esplorare Sanctuarium sin dal day one di Diablo 4 hanno consentito all'ARPG di Blizzard di spezzare il dominio nelle vendite di giochi fisici nel Regno Unito di Zelda Tears of the Kingdom che durava da quattro settimane. Eccovi allora la classifica aggiornata delle vendite UK di giochi retail:

Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Mario Kart 8: Deluxe Street Fighter 6 FIFA 23 God of War: Ragnarok Star Wars Jedi: Survivor Gran Turismo 7 Call of Duty: Modern Warfare 2

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Diablo 4.