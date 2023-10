Diablo 4, ci risiamo: vittima di review bombing anche su Steam

Diablo 4 è sbarcato su Steam il 17 ottobre 2023 e già si è ritrovato subissato da una pioggia di recensioni negative, molte delle quali lasciate da utenti che hanno giocato 10 minuti o poco più. Al momento in cui scriviamo, la sua valutazione su Steam è "Nella media".

Non si tratta, sfortunatamente, di una novità per il quarto episodio della nota serie hack and slash di Blizzard, se consideriamo che Diablo 4 è stato vittima di review bombing su Metacritic a giugno 2023 e che è stato nuovamente criticato a luglio, in occasione della patch 1.1.0.

Nonostante il gioco sia approdato su Steam con un 25% di sconto, il review bombing ha colpito ancora, questa volta su Steam, ed è evidente leggendo il tenore della maggior parte delle recensioni negative, in cui spesso manca una vera e propria critica al gioco.

"Durante la mia infanzia Blizzard non ne sbagliava uno. Ora che sono adulto, non ne fa una giusta", scrive un utente. Un altro scrive "So che Blizzard riceve molto odio, ma personalmente non credo che ne riceva abbastanza".

Commenti come quest'ultimo sembrano lasciar intendere a chiare lettere che il review bombing voglia essere una presa di posizione contro Blizzard, forse sulla scia della polemica per il prezzo della skin di Lilith in Overwatch 2.