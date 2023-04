Diablo 4: volete tornare a Sanctuarium? Blizzard prepara il nuovo livestream, ecco la data

La fase Open Beta di Diablo 4 ha concesso una ghiotta possibilità ai giocatori di immergersi nelle tetre ambientazioni di Sanctuarium, ma se non siete ancora sazi del nuovo capitolo della serie hack 'n' slash sappiate che Blizzard sta preparando un nuovo livestream dedicato al gioco.

Nel corso del filmato dedicato all'endgame di Diablo 4, Blizzard ha colto l'occasione per svelare la data in cui si terrà il prossimo Developer Update, un nuovo appuntamento live con cui la compagnia ci concederà un nuovo biglietto per le terre di Sanctuarium. L'evento si terrà nella giornata di giovedì 20 aprile alle ore 20:00 italiane e getterà ulteriore luce su come verrà strutturato l'endgame di Diablo 4, che costituirà come da tradizione una componente fondamentale per gli appassionati della serie. Blizzard ha inoltre promesso che discuterà del feedback ricevuto dall'utenza durante la Open Beta, e dei cambiamenti che ha deciso di apportare all'esperienza dopo i consigli e le opinioni condivise dai giocatori.

Come già promesso nei giorni scorsi, al livestream parteciperà anche un ospite speciale per la serie. Si tratta di Rhykker, noto content creator appassionato del franchise. Sarà dunque interessante andare a scoprire in che modo la sua partecipazione andrà ad influenzare l'evento e i suoi eventuali annunci.

Blizzard ha anche svelato gli orari di sblocco dell'accesso anticipato di Diablo 4, sebbene manchi ancora del tempo prima dell'esordio ufficiale previsto il 6 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.