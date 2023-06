Diablo 4 vs Diablo 2: uno scontro infernale, tu quale preferisci?

Sin dal momento dell'annuncio, Blizzard Entertainment ha più volte ribadito che Diablo 4 è fortemente ispirato al secondo capitolo della serie, il più apprezzato dai fan. Ciononostante, i due giochi presentano grosse differenze che vanno ben oltre il semplice comparto tecnico. Scopriamole insieme.

Diablo 2

Per una questione puramente anagrafica, Diablo 2 è un hack and slash della vecchia scuola e propone un gameplay molto diverso rispetto all’ultimo capitolo. Pur essendo stato adattato ad altri sistemi di controllo nella versione rimasterizzata (a proposito, avete letto la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected?), si tratta di un prodotto pensato per essere giocato con mouse e tastiera e in cui i movimenti del personaggio sono più rigidi. Proprio per questo motivo, gli scontri sono più lenti e, per quanto il continuo riposizionamento sia importante per sfuggire alla morte, vi è anche un minore dinamismo negli stessi. Ad essere old school sono anche alcuni elementi relativi all’equipaggiamento, primo fra tutti la gestione delle pozioni: qui non vi sono fiaschette che si ricaricano con una certa costanza ed occorre procurarsi fiumi di pozioni per non restare mai a secco, che siano quelle per ripristinare la salute o il mana.

Un’altra caratteristica distintiva di Diablo 2 è il sistema di generazione procedurale non solo dei dungeon, ma anche delle stesse mappe, elemento che garantisce un certo livello di freschezza all’esperienza per chi vuole rigiocarlo più e più volte con ciascuna delle classi disponibili. A tal proposito, nel secondo capitolo non vi è grande spazio di manovra in termini di personalizzazione al di là dell’equipaggiamento: il sesso di ogni classe è bloccato e non vi sono opzioni per modificare l’acconciatura, il colore della pelle o altri elementi estetici del personaggio.

Diablo 4

Diablo 4 è un prodotto fortemente ispirato al secondo capitolo per quel che concerne le atmosfere dark fantasy, visto che in molti non hanno apprezzato le scelte cromatiche adottate nel terzo capitolo. Altro elemento che si rifà al vecchio episodio della serie è l’albero delle abilità, che per struttura ed estetica è davvero simile. Per tutto il resto, però, Diablo 4 offre un tipo di esperienza completamente diverso anche e soprattutto a causa dell’impostazione da MMO.

L’enorme Sanctuarium è un mondo aperto e liberamente esplorabile – anche in sella alla cavalcatura - privo di elementi procedurali (solo i dungeon sono generati in questo modo), in cui i giocatori possono incontrare altri utenti e magari collaborare per il completamento di un evento pubblico o per far fuori un world boss. Una grossa differenza tra i due giochi riguarda il sistema di controllo: nell’ultimo capitolo, gli sviluppatori hanno fatto in modo che il titolo fosse perfettamente giocabile sia con un controller che con mouse e tastiera. L’aggiunta della schivata e la presenza di un sistema di movimento più fluido rendono inoltre le battaglie contro i demoni di Lilith più frenetiche e meno statiche.

Anche le pozioni vengono gestite diversamente, visto che esiste un numero massimo di consumabili che si possono trasportare e le ricariche si ottengono sia dai cadaveri che dagli elementi distruttibili dello scenario. L’ultima differenza fra Diablo 2 e Diablo 4 consiste nella personalizzazione: l’ultimo capitolo offre un certo grado di libertà nella modifica del personaggio sia per quello che concerne i tratti somatici e altri elementi estetici che per quello che riguarda le corazze, che si possono personalizzare anche con le skin acquistate nel negozio. Per saperne di più ecco la recensione di Diablo 4.

Diablo 4 vs Diablo 2: tu quale gioco preferisci? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.