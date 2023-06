Diablo 4: Winnie the Pooh, Kratos e He-Man tra le folli creazioni dei giocatori

È bastato qualche giorno affinché i giocatori di Diablo 4 iniziassero a dare vita a folli cosplay sfruttando la meccanica della trasmogrificazione (a proposito, avete letto la nostra guida alla trasmogrificazione di Diablo 4?), disponibile sin dalle prime battute dell'action RPG firmato Blizzard Entertainment.

Combinando alcuni pezzi di armatura e modificandone il colore, alcuni utenti sono infatti riusciti a ricreare all'interno del gioco una serie di personaggi provenienti dal mondo dei fumetti, dei videogiochi e del cinema. Qualcuno ha trasformato il Barbaro in Kratos di God of War, in Shao Kahn di Mortal Kombat o nel possente He-Man, il celebre guerriero dalla chioma bionda protagonista di innumerevoli serie animate. Altri hanno invece modificato il loadout del Druido per farlo somigliare a Winnie the Pooh, mentre altri hanno stravolto la corazza del Tagliagole per far sì che diventasse quasi identico a Shredder, leader del Clan del Piede ed iconico villain delle Tartarughe Ninja.

Quelli che abbiamo fatto sono solo alcuni esempi delle fantasiose creazioni che gli utenti stanno condividendo sul Reddit ufficiale di Diablo 4, che accoglie costantemente nuovi 'cosplay virtuali'. Prima di lasciarvi ad alcune immagini pubblicate dalla community del titolo Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle differenze tra Diablo 2 e Diablo 4.

Avete letto la nostra guida con i trucchi e consigli per sopravvivere nella modalità Hardcore di Diablo 4?