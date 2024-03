Diablo 4 su Xbox Game Pass: quale classe scegliere per iniziare?

Se state per iniziare a giocare Diablo 4, magari proprio grazie alla sua recente introduzione nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, è probabile che siate ancora indecisi su quale classe selezionare per il vostro primo personaggio. A questo proposito, abbiamo alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Negromante

Il Negromante è senza alcuna ombra di dubbio una delle classi più particolari di Diablo 4, poiché permette ai giocatori di combattere con al seguito un piccolo esercito di non morti. Tra scheletri guerrieri, golem e altre creature, è possibile avere in aiuto un bel po' di creature dall'oltretomba che possono attirare l'attenzione dei nemici mentre magari gli spediamo un proiettile di sangue o una freccia d'ossa. Oltre a poter sacrificare i suoi aiutanti per un boost alle statistiche, il Negromante è anche in grado di far esplodere i cadaveri dei nemici massacrati, generando il caos a schermo.

Tagliagole

Probabilmente il più apprezzato dai giocatori di Diablo 4, il Tagliagole è un personaggio davvero divertente da utilizzare. Questo letale assassino può scendere in campo con archi/balestre o con lame per il combattimento a distanza, senza contare la possibilità di muoversi agilmente per il campo di battaglia grazie ad un'ampia gamma di abilità di movimento. Il Tagliagole può anche posizionare trappole, avvelenare i nemici e sfruttare meccaniche di gioco che gli consentono di aumentare a dismisura la velocità d'attacco, tanto da far sembrare che il gioco stia andando al doppio della velocità standard.

Incantatrice

Pur essendo una classe molto fragile, quella dell'Incantatrice è molto utilizzata dai giocatori di Diablo 4. Il motivo è dovuto ad un ventaglio di abilità che spazia da potenti attacchi ad area come la caduta di meteoriti ad altri difensivi, che permettono di aumentare la difesa del personaggio e dei suoi alleati. Bisogna lavorare un po' per creare una build efficace, ma vi assicuriamo che un buon Incantatore può mandare al tappeto un boss dell'endgame con una facilità disarmante. Visto lo scarso potere difensivo dell'Incantatrice, consigliamo questa classe soprattutto a chi gioca in co-op e può stare nelle retrovie mentre i compagni fanno da scudo, magari con un buon Barbaro o un Druido.

Barbaro

Non lasciatevi ingannare dall'apparente debolezza del Barbaro di Diablo 4 nelle prime fasi di gioco, poiché si tratta di una classe davvero forte e perfetta per chi si sta avvicinando alla serie per la prima volta. Il Barbaro è un tipo di guerriero pensato per gettarsi nella mischia, così da caricare la sua risorsa primaria a suon di mazzate ed eseguire le sue tecniche più potenti, che possono mettere in seria difficoltà anche i nemici più tosti dell'endgame.

Druido

Esattamente come per il Barbaro, il Druido è una classe che richiede molta pazienza, ma che sa come ricompensare i giocatori di Diablo 4 che la scelgono. Una volta arrivati all'endgame, questo guerriero in grado di trasformarsi in belve feroci può mettere le mani su equipaggiamenti leggendari le cui specialità permettono la creazione di alcune delle build più forti tra quelle disponibili nel gioco.

In conclusione, non esiste davvero una classe più forte rispetto alle altre e tutto ruota intorno a quelle che sono le vostre preferenze. Per quello che riguarda l'efficacia di ogni classe, Diablo 4 è un gioco in continuo aggiornamento e ogni volta vengono introdotte modifiche che stravolgono gli equilibri in modo più o meno consistente: insomma, inseguire la classe col DPS più alto è inutile ed è molto meglio utilizzare un personaggio che risulta divertente da giocare.

Avete già letto la nostra guida con i 5 migliori trucchi per iniziare alla grande Diablo 4?

Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti oggi su