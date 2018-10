Diablo: un annuncio importante è previsto per la BlizzCon 2018?

Blizzard ha presentato il programma dell'annuale edizione della BlizzCon e, stando a quanto possiamo osservare, sembrerebbe che l'evento concederà ampio spazio all'amato franchise di Diablo, attualmente fermo al suo terzo capitolo (in arrivo su Nintendo Switch a novembre).

Apprendiamo dunque che, subito dopo la cerimonia di apertura dell'evento, la BlizzCon 2018 ospiterà un panel intitolato "Diablo: What's Next", che inizierà ancor prima di quelli dedicati a Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, e World of Warcraft. Molto interessante notare come la prima parte della BlizzCon, solitamente, è dedicata ai nuovi grandi annunci della compagnia: questo lascerebbe presagire che siano in arrivo delle grosse novità per quanto riguarda la serie di Diablo, che ricordiamo essere stata assente durante l'edizione dello scorso anno. Un secondo panel, inoltre, esplorerà più a fondo il mondo di Diablo ed accoglierà una sessione Q&A tra i responsabili di Blizzard e i fan presenti in loco.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Diablo III: Eternal Collection, già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, sarà pubblicato su Nintendo Switch il 2 novemre. Il titolo risulta già disponibile al preordine sul Nintendo eShop al prezzo di 59,99 euro. Per tutti i dettagli sull'hack 'n' slash vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.