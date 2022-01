Diablo, aspettando il IV e Immortal: Blizzard celebra i 25 anni della serie

La storia della serie di Diablo ha segnato profondamente l'universo videoludico, offrendo un contributo determinante alla nascita del genere degli Action RPG.

Dal fatidico 31 dicembre 1996, data dell'esordio sul mercato del primo Diablo, è ormai ufficialmente trascorso un quarto di secolo. Un 25° anniversario che Blizzard Entertainment ha deciso di ricordare con uno speciale video celebrativo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato propone differenti scorci sul mondo di Diablo, tra i prossimi capitoli in uscita e la passione e l'affetto espressi dalla community nei confronti dell'immaginario della saga.

Al momento, non è chiaro se a corredo di questa importante ricorrenza videoludica, i giocatori avranno o meno la possibilità di mettere mano ad un nuovo capitolo della serie. Nonostante la recente diffusione di interessanti dettagli su endgame, grafica e gameplay di Diablo IV, il gioco di Blizzard resta infatti ancora privo di una precisa data di uscita. Lo stesso vale per Diablo Immortal, originariamente atteso per lo scorso anno e poi rinviato, nell'estate 2021, ad un generico 2022.



A consolare il pubblico affamato di un nuovo Diablo, ci ha per ora pensato Diablo II Resurrected, un'operazione che ha riportato in auge uno dei capitoli più amati della saga concepita dalla fantasia di Blizzard.