Diablo: il co-creatore della serie lavora con Moon Beast a un nuovo GDR action

Nel corso del GamesBeat Summit 2023, il co-creatore delle serie di Diablo e Torchlight, Erich Schaefer, ha confermato di essere entrato a far parte di Moon Beast Productions. In qualità di Chief Creative Officer, l'ex esponente di Blizzard parteciperà allo sviluppo di un nuovo GDR action.

La nuova realtà imprenditoriale di Peter Hu e Phil Shenk accoglie quindi una delle personalità videoludiche più influenti del pianeta, specie per quanto concerne le esperienze ARPG con visuale dall'alto. Non è un caso, infatti, se gli stessi vertici di Moon Beast accolgono con entusiasmo Schaefer nel proprio team dichiarando che, insieme a Erich, punteranno a "rivoluzionare il genere dei GDR action con idee fresche e innovative".

Nell'intervista resa a GamesBeat, il co-creatore di Diablo ha spiegato quali siano le fonti d'ispirazione più importanti del suo lavoro passato e, ovviamente, di quello che l'attende d'ora in avanti insieme alle fucine creative di Moon Beast: "Titoli come Diablo, Torchlight o Path of Exile appartengono sostanzialmente al medesimo filone, hanno tutti una struttura intrinseca che si rifà agli strategici 4X, con cinque classi e un sistema di progressione basato su degli alberi di abilità. Adoro questa struttura ma sta diventando sempre più difficile approcciarsi a questo genere di progetti, perché necessitano di finanziamenti importanti".

In attesa di vedere i frutti del lavoro portato avanti da Schaefer e dal team Moon Beast, torniamo nella dimensione ARPG di Sanctuarium per proporvi il nostro approfondimento su Diablo 4 e le impressioni positive sul combat system.