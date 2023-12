Diablo, COD e Hogwarts Legacy tra le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop

A pochissimi giorni da Natale, il Calendario dell'Avvento GameStop diventa sempre più ricco: la giornata di oggi è piena di sorprese con sconti su Diablo 4, Call of Duty Modern Warfare 3 e tanti altri giochi. Offerte valide solo fino alle 23:59 del 19 dicembre, online e in negozio fino ad esaurimento scorte.

Tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo MotoGP 23 a 19.98 euro nei formati PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged costa 29.98 euro in versione Standard mentre la Pure Fire Edition con automobilina Hot Wheels inclusa costa 39,98 euro.

Super sconto per Hogwarts Legacy: il gioco ambientato nel Mondo Magico costa 39.98 euro nei formati PS5 e Xbox Series X e 29.98 euro nelle versioni PS4 e Xbox One. La versione Switch costa invece 49,98 euro. In sconto anche Call of Duty Modern Warfare 3 a partire da 68.98 euro mentre Diablo IV è in offerta con prezzi a partire da 54,98 euro.

Infine, gli accessori: il Controller Power A Bob-omb Blast Super Mario costa 24.98 euro mentre il

Controller EgoGear SC10 RGB Nero è in vendita a 19,98 euro. Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte nei negozi GameStop e online, in quest'ultimo caso la consegna prima di Natale non è più garantita.