Diablo, comincia la battaglia santa in un autorevole cosplay di una Crociata

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Diablo 4 e del suo aggiornamento infernale da 18,5 miliardi di GB, un bug atroce che spaventato gli utenti del gioco RPG hack 'n' slash di Blizzard Entertainment. Il problema è già stato risolto e a battersi per la giustizia potrebbe essere stato uno degli eroi di classe Crociato del titolo.

Nella Stagione dei Costrutti, i giocatori di Diablo 4 hanno appena affrontato Risveglio Lunare, un evento speciale che ha garantito nuove sfide e ricompense incredibili, come bonus ai punti esperienza e tanto altro ancora. Le sorprese non sono finite, poiché Diablo 4 si aggiorna alla versione 1.3.3. Approfittando di ciò, la cosplayer Its.Satiella si mette in gioco con la sua Crociata.

Introdotti in Diablo 3, i crociati sono campioni della fede incorruttibili. Forti della loro giustizia, sono dei veri tank moventi. Indossano infatti impenetrabili armature e scudi giganteschi per sopraffare le orde demoniache nemiche. Con la loro magia sacra e il pesante addestramento, sono in grado di sopportare e deviare anche i colpi più potenti.

In questo cosplay di una Crociata da Diablo possiamo ammirare meglio il robusto equipaggiamento di cui questa classe è dotata. Questa Crociata leggendaria è coperta da una spessa armatura adornata da raffinati accessori ed è armata di una mazzafrusta, ma non di scudo.