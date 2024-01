Diablo: un diabolico cosplay della Contessa in cerca di sangue

Diablo IV si è imposto come uno dei migliori episodi della serie di hack 'n' slash RPG Blizzard, ma dal lancio il titolo è in costante evoluzione. La lotta per l'equilibrio di Sanctuarium è feroce, ma questo cosplay della Contessa da Diablo Immortal fa pendere l'ago della bilancia verso il male.

Nella Stagione 3 di Diablo IV si risvegliano i Costrutti, un nuovo contenuto che porta i giocatori ad affrontare le forze elementali guidate dal demone Malphas e che introduce alle Cripte. In questa nuova spedizione si avrà accesso al compagno Costrutto, un robot che potrà essere potenziato e sfruttato come un prezioso alleato in battaglia. La stagione arriva in concomitanza con la nuova patch di Diablo IV. Questo update non solo apre le porte ai Costrutti, ma corregge diversi bug, bilancia le classi e introduce nuovi oggetti leggendari.

Non è solo il quarto episodio della serie ad aggiornarsi. Da non molto, Diablo Immortal ha accolto le novità di Anime Spezzate. Lo spin-off per dispositivi mobile continua a sorprendere l'utenza, ma questa volta lo fa con uno dei suoi personaggi.

Nel cosplay di Cinderys ritroviamo la Contessa, figura maligna che governava Khanduras e che amava bagnarsi di sangue per mantenersi giovane. La malvagità prese il sopravvento su di lei, trasformandola in una pericolosa minaccia che infesta la Torre Dimenticata in Diablo Immortal.