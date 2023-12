Diablo 4 festeggia il Natale con un regalo gratis per tutti e sconti fino al 40%

A partire da oggi, Diablo 4 è scontato fino al 40% sugli store digitali in occasione delle festività di fine anno. Ma non solo, perché Activision Blizzard ha pubblicato su Battle.net la Diablo Collection, un pacchetto che include vari giochi della saga demoniaca.

Nello specifico, Diablo Collection contiene la Standard Edition di Diablo IV e la Prime Evil Collection, contenente a sua volta Diablo 2 Resurrected e Diablo 3 Eternal Collection. In aggiunta, Diablo Collection include anche una serie di oggetti bonus come le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc, la mascotte Mefisto, le ali Stretta dell'Odio per Diablo 3 e la cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft.

Ma le sorprese non sono ancora finite perché per le festività natalizie arriva un dono da parte degli abitanti di Sanctuarium per tutti i giocatori di Diablo 4: il pacchetto armatura cavalcatura Sentiero del Dragone è disponibile per tutti fino al 26 dicembre alle 19.00 e include l'armatura cavalcatura Bardatura di Luce della Cattedrale ed i trofei cavalcatura Stella di Luce e Benedizione della Luce. Per scaricarlo vi basterà andare nella sezione Doni Gratis del negozio di Diablo 4... buon download!

Infine vi ricordiamo che è in corso l'evento di fine anno Morbo di Mezz'Inverno per Diablo 4 che proseguirà per tutte le festività natalizie.