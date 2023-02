Diablo Hell's Ink arriva a Las Vegas: anche Rod Fergusson si tatua per Diablo 4!

All'insolito contest Hell's Ink di Diablo 4 partecipa anche Rod Fergusson. Il dirigente Blizzard ed ex boss di The Coalition ha deciso di tatuarsi per celebrare l'arrivo dell'Open Beta di Diablo 4.

Il tour internazionale lanciato a settembre dalla casa di Irvine sta facendo tappa in Nevada, con gli artisti del Tattoo Shop di Las Vegas Blvd STE 2680 impegnati a tatuare tutti coloro che, con questo gesto, desiderano provare in anteprima Diablo 4 e, ovviamente, manifestare il proprio amore per la saga ARPG di Blizzard.



Approfittando dell'occasione, Fergusson è così volato a Las Vegas per recarsi nel Tattoo Shop che fa da sfondo all'ultima tappa del tour Hell's Ink di Diablo e testimoniare il proprio coinvolgimento nella serie con un tatuaggio 'a tema'.



Con un post condiviso sui social, il dirigente Blizzard ha mostrato il disegno preparatorio del suo tatuaggio di Diablo, un'opera d'arte a tinte oscure che attinge a piene mani dall'universo di Sanctuarium e dai piani dimensionali più 'infernali' dell'epopea action ruolistica.



In attesa di ammirare il tatuaggio finale di Rod Fergusson, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento su Diablo 4 e le prime impressioni sul combat system.