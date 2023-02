Diablo II: Resurrected - l'edizione digitale per Xbox in offerta su Amazon a 12,98 euro

Diablo II: Resurrected è la versione rimasterizzata dell'action role playing del titolo uscito nel lontano 2000. Questa nuova edizione è stata sviluppata congiuntamente da Blizzard Entertainment e Vicarious Visions e pubblicata da Blizzard Entertainment, sviluppata con una grafica 3D completamente nuova, filmati inediti e audio rimasterizzato.

Questa edizione abbellita di Diablo II include anche la sua espansione Lord of Destruction (uscita nel 2001). Diablo II: Resurrected è uscito per Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e Series S il 23 settembre 2021.

Oggi su Amazon la versione digitale per Xbox One, Xbox Series S e Series X è in offerta ad un prezzo incredibile, solamente 12,99 euro con lo sconto del 67% dal prezzo di listino di 39,99 euro, fino a stamattina era in vendita a prezzo pieno.

Clicca qui per acquistare Diablo II: Resurrected a soli 12,98 euro

Come funziona l'acquisto di giochi digitali su Amazon? Una volta completato l'acquisto, Amazon vi invierà un codice per poter riscattare la versione completa del gioco direttamente dal Microsoft Store, il tutto in maniera istantanea e ovviamente senza pagare nessuna spesa di spedizione.