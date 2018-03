Diablo III: Blizzard smentisce l'arrivo del gioco su Nintendo Switch

Stamane abbiamo portato alla vostra attenzione un enigmatico tweet di, interpretato dai più come un (poco) velato riferimento a una versione perdi

Nella GIF allegata si vedeva una lampada notturna accendersi e spegnersi, azione indicata dagli anglosassoni, guarda caso, con la parola "switch". Ebbene, pare sia stato tutto frutto dell'immaginazione dei fan. A calmare gli animi c'ha pensato Blizzard Entertainment stessa che, interrogata dalla redazione di Polygon, ha dichiarato quanto segue: "Possiamo assicurarvi che non siamo poi così tanto intelligenti. La nostra intenzione era semplicemente quella di far divertire la community. Non abbiamo nulla da annunciare".

Niente da fare, quindi. Difficile prevedere cosa ci riserva il futuro, ma possiamo affermare con assoluta certezza che Diablo III per Nintendo Switch, per il momento, non è in cantiere.

Diablo III venne lanciato su PC nel 2012, per poi approdare su PlayStation 3 e Xbox 360 l'anno dopo. Nel 2014 debuttò invece su PlayStation 4 e Xbox One. Negli scorsi mesi, si è aggiunto al già variegato roster di personaggi giocabili il Negromante.