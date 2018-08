Diablo III sarà il primo gioco third-party a fare utilizzo della chat vocale di Switch

Ad oggi, Splatoon 2 è l'unico gioco disponibile su Nintendo Switch fare utilizzo dell'app che consente di comunicare con i propri amici in chat vocale. Questo cambierà molto presto, quando Diablo III: Eternal Collection sbarcherà sull'ibrida della grande N.

Il gioco di Blizzard Entertainment sarà il primo titolo third-party ed il secondo gioco in assoluto a permettere ai giocaotori di usufruire dell'app adibita alla chat vocale su Switch. Apprendiamo inoltre che Diablo III: Eternal Collection per Switch sarà compatibile con i salvataggi in cloud e le lobby (tramite app).

È altamente probabile che quando il gioco sarà arrivato su Switch, il servizio online a pagamento della console sarà già stato abilitato per quel tempo. A partire dal mese di settembre, non sarà più possibile giocare online su Switch senza un abbonamento a pagamento. La sottoscrizione a Nintendo Switch Online permetterà inoltre di scaricare una selezione di giochi classici e di sfruttare degli sconti esclusivi sull'eShop. Pur avendo delineato i punti cardine dell'offerta, la casa di Kyoto ha dichiarato alcune settimane fa di non aver ancora svelato tutti i dettagli riguardanti Nintendo Switch Online.

Diablo III: Eternal Collection sarà pubblicato su Nintendo Switch entro la fine del 2018. Potete dare uno sguardo ad un primo video di gameplay tratto dalla nuova versione dell'apprezzato titolo di Blizzard.