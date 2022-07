Diablo Immortal accoglie la Stagione 2: il cambio della classe è in arrivo

A distanza di circa un mese dal controverso lancio di Diablo Immortal, il free to play di Blizzard si è aggiornato con i contenuti della seconda stagione.

Al centro della Stagione 2 dell'action RPG gratuito troviamo le Giurasangue, dalle quali prende il nome l'aggiornamento. Si tratta di spietate creature che dedicano la loro vita alla Contessa e che stanno invadendo l'area della mappa chiamata Foresta Oscura. Ed è proprio a loro che sono dedicati i principali oggetti del Pass Battaglia, il cui acquisto permette di sbloccare al grado 1 la skin per le armi Giurasangue e al grado 40 l'omonima skin per modificare l'aspetto delle armature. Tra i contenuti della nuova stagione troviamo l'introduzione del Raid contro Vitaath la Morte Gelida e l'evento a tempo limitato Luna Vorace, che si attiverà il prossimo fine settimana, ovvero tra il 15 e il 18 luglio. Le novità non sono però finite qui, visto che gli sviluppatori hanno confermato che entro la fine del mese arriverà anche la funzionalità "cambio della classe", grazie alla quale si potrà cambiare temporaneamente il tipo di personaggio in uso senza doverne creare uno da zero.

Ad accompagnare la Stagione 2 troviamo poi un corposo aggiornamento della versione PC del gioco, ancora in Open Beta, grazie al quale sono stati risolti numerosi problemi.

