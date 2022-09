Diablo Immortal, l'acquisto di Globi Eterni falsi ha messo nei guai diversi giocatori

Sullo sfondo del recente rifacimento degli emblemi di Diablo Immortal, spuntano in rete diverse testimonianze secondo cui molti giocatori del titolo targato Blizzard stanno ricevendo punizioni severe per aver violato i termini di gioco legati all'acquisto della moneta in-game.

Questi rumor giungono direttamente dal subreddit di Diablo Immortal, dove l'utente paleblood ha riferito che molti utenti, colpevoli di aver acquistato la moneta di gioco presso fonti non autorizzate per risparmiare, hanno visto il proprio contatore dei Globi Eterni indicare segno negativo, venendo poi banditi dall'accesso ad attività come i raid o la partecipazione ai party degli amici. Molti altri, invece, sono stati bannati in maniera diretta (e, forse, irreversibile).

Si tratta di una soluzione posta in essere dagli sviluppatori per sanzionare tutti coloro che non sono passati dallo store ufficiale, alcuni dei quali, a quanto pare, hanno fatto persino utilizzo di carte di credito altrui senza autorizzazione.

L'unico modo per poter ripristinare il contatore di globi, al momento, sembra essere quello di comprare nuovamente lo stesso quantitativo di moneta in-game reperito dalle fonti esterne, ma stavolta attraverso lo store ufficiale. Un'impresa alquanto ardua per alcuni utenti, soprattutto a causa delle differenze di prezzo tra il negozio di Blizzard e tutti gli altri.

Alcuni giocatori si sono indebitati, pensate, per un quantitativo di 600.000 orb, che corrispondono a circa 8400$. Una somma enorme da versare per poter semplicemente sbloccare l'account di un videogame.

Intanto parte della community ha criticato il fatto che, apparentemente, i server di Diablo Immortal si stanno svuotando. La scarsa presenza di utenti nei server sta impedendo a molti di portare a termine i raid o, ancora, poter commerciale nel mercato. Una situazione che, per ora, non sembra essere stata riconosciuta dagli sviluppatori.