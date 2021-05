Diablo Immortal: Activision Blizzard conferma l'uscita nel 2021

Se temete un possibile rinvio di Diablo Immortal potete dormire sonni tranquilli, dal momento che Activision Blizzard è sicura di lanciare il titolo entro la fine dell'anno corrente. La conferma arriva dallo stesso report finanziario che ha evidenziato la spaventosa crescita del brand Call of Duty grazie a Warzone e a COD Mobile.

Nel corso della chiamata con gli azionisti, il colosso dell'industria videoludica ha infatti evidenziato come il progetto sia in arrivo nel 2021. È probabile che i test a porte chiuse che si stanno tenendo negli ultimi mesi (l'Alfa a numero chiuso di Diablo Immortal è partita proprio qualche giorno fa) stiano andando a gonfie vele e gli sviluppatori sono sicuri di poter completare i lavori entro i tempi stabiliti. Resta ora da capire quale sarà la data d'uscita ufficiale del gioco, la quale potrebbe essere annunciata tra non molto tempo. Non è da escludere inoltre che, come accade sempre più spesso con i giochi mobile, il lancio del gioco possa avvenire a più riprese seguendo la filosofia del cosiddetto "soft launch".

Vi ricordiamo che Diablo Immortal verrà pubblicato sull'App Store di iOS e sul Google Play Store di Android e sarà un free to play con microtransazioni: ciò significa che tutti potranno scaricare il gioco gratuitamente.

In attesa di scoprire quando arriverà sugli store digitali di Apple e Google, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato della Closed Alpha di Diablo Immortal.