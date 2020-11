Diablo Immortal: Activision condivide 'l'estremo entusiasmo' dei tester

Durante l'ultima riunione con gli azionisti di Activision che ha confermato il sensibile aumento dei ricavi per il successo di Call of Duty, il COO del colosso videoludico americano, Daniel Alegre, ha colto l'occasione per ribadire che lo sviluppo di Diablo Immortal procede spedito.

Il Direttore Operativo di Activision dedica infatti un passaggio del suo intervento al kolossal per sistemi mobile, sottolineando come "tra i numerosi titoli Blizzard che sono attualmente in fase di sviluppo per dispositivi mobile, Diablo Immortal ha ricevuto una risposta estremamente entusiasta dai tester interni, tanto che presto entrerà nella sua prossima fase di testing esterno in altre regioni".

Con queste dichiarazioni, il dirigente di Activision sottolinea quindi la qualità del lavoro svolto dagli sviluppatori di questo titolo realizzato in collaborazione con NetEase. Già ad agosto, d'altronde, abbiamo potuto saggiare la bontà dell'opera con il video di Diablo Immortal dal ChinaJoy 2020.

Al netto dei ritardi accumulati e delle innegabili difficoltà dovute, in particolar modo, alla sopraggiunta emergenza Coronavirus che impattato sul processo di sviluppo, sembra quindi che il progetto di Diablo Immortal sia ormai prossimo al lancio, quantomeno nella sua versione in Beta testing su sistemi iOS e Android. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra prova di Diablo Immortal dalla Blizzcon 2019 e alle considerazioni di Tommaso "Todd" Montagnoli su gameplay, grafica, stile e prospettive della trasposizione mobile dell'iconico action ruolistico di Blizzard.