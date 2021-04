Diablo Immortal: al via l'Alfa a numero chiuso su dispositivi Android

Dopo le prove di dicembre, Blizzard Entertaiment ha annunciato una fase Alfa a numero chiuso di Diablo Immortal, nuova iterazione del franchise che si prepara ad esordire sul mercato mobile.

Come spiegato sul blog ufficiale di Blizzard, i giocatori stanno già iniziando a ricevere gli inviti per questa nuova iniziativa, ma per il momento soltanto in Australia ed è rivolta solo ai possessori di dispositivi Android. Nel corso delle prossime settimane, Blizzard ha intenzione di arrivare ad accogliere fino a 2.000 giocatori, ma al momento non sappiamo se il test coinvolgerà anche altre regioni del mondo.

"Abbiamo ricevuto molte preziose informazioni grazie alle esperienze dei giocatori, oltre ad aver raggiunto i nostri obiettivi di testing della stabilità dei server e delle prestazioni del client. Abbiamo esaminato attentamente i feedback inviati in gioco, su Reddit e sui social media, consultando direttamente diversi tester. Grazie ai nostri primi eroi in assoluto, abbiamo imparato molto sulla progressione, sulle prime quattro classi, sugli oggetti e sugli altri sistemi di gioco preliminari", dichiara Blizzard riguardo ai test portati avanti a dicembre.

"C'è veramente molto da vedere in quest'alfa chiusa, con la classe del Crociato, le nuove zone da esplorare, una spedizione entusiasmante e il Ciclo del Conflitto, ma non è ancora tutto. Gli eroi scopriranno nuovi oggetti leggendari e nuove gemme leggendarie, un Albero Prestigio aggiuntivo, due abilità aggiuntive per ogni classe, un nuovo test di massa con nuove missioni, nuovi incarichi e molto altro!". Non è presente la classe del Negromante poiché internamente ancora in fase di Test.

Diablo Immortal è atteso su dispositivi iOS e Android, ma l'hack 'n' slash mobile è ancora privo di una data di lancio ufficiale. Recenemente, Blizzard ha tenuto anche il Test tecnico di Diablo 2 Resurrected su PC.