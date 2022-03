Diablo Immortal sta arrivando su iOS e Android: come ottenere il set Horadrim gratis

Manca ormai poco all'apertura ufficiale dei server di Diablo Immortal, il kolossal action GDR che Blizzard e NetEase lanceranno presto su sistemi mobile iOS e Android come titolo free-to-play da scaricare gratuitamente.

L'imminente partenza verso Sanctuarium viene celebrata da Blizzard con l'apertura della fase di pre-registrazione su App Store e Google Play: aderendo all'iniziativa, sarà possibile scaricare gratis l'applicazione di Diablo Immortal una volta che quest'ultima verrà resa finalmente disponibile sugli store iOS e Android.

Chi non vede l'ora di epurare il male dalla dimensione a tinte oscure di Immortal può quindi effettuare la pre-registrazione al titolo attraverso il proprio tablet o smartphone: una volta raggiunti i 30 milioni di 'prenotazioni' all'app (che ricordiamo essere free to play e quindi gratis) di Diablo Immortal, Blizzard e NetEase renderanno disponibile lo speciale set cosmetico da Horadrim.

Il bundle in questione potrà essere sbloccato entro 30 giorni dalla pubblicazione del gioco e si ispirerà alla Fratellanza degli Horadrim, un antico collettivo di stregoni e incantatori scelti dall'arcangelo Tyrael per esorcizzare gli abomini che infestano Sanctuarium. Il set comprende diversi elementi estetici che avvolgono il proprio alter-ego di un'aura brillante, adattandosi allo stile e dalla classe scelta dagli utenti in fase di creazione del proprio personaggio.