Diablo Immortal, il Battle Pass afflitto da un grave bug: perdite fino a 5 milioni di XP

Nonostante il grande successo ottenuto finora, con Diablo Immortal già a 20 milioni di download, lo spin-off free-to-play della serie firmata Blizzard Entertainment è stato più volte al centro delle controversie. A far discutere stavolta non sono le microtransazioni, ma un grave bug.

Numerosi utenti di Diablo Immortal stanno infatti avendo grossi problemi con il suo Battle Pass, che sarebbe afflitto da un problema tecnico che porta i giocatori a non ottenere punti esperienza progredendo di livello. La situazione è tale che qualcuno ha addirittura segnalato la perdita di ben 5 milioni di XP, e in generale attraverso i social sono tantissime le voci che si lamentano di simili problematiche.

Blizzard non solo è al corrente della situazione, ma teoricamente nella giornata del 25 luglio ha anche pubblicato un hotfix volto a risolvere il bug, confermando inoltre in un post su Reddit che gli XP perduti sarebbero infine arrivati a tutti i giocatori colpiti dall'inconveniente tecnico. Tuttavia, sempre tramite lo stesso forum, molti fan riportano come il bug sia ancora presente e, dunque, continuano a non ricevere esperienza nonostante i progressi compiuti. Sembra dunque che gli sviluppatori dovranno lavorare ancora un po' nel tentativo di trovare una soluzione definitiva e garantire il corretto svolgimento delle partite a tutti i giocatori.

Intanto Diablo Immortal è arrivato in Cina, rivelandosi anche in questo territorio un grande successo.