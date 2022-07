Diablo Immortal: Blizzard promette un Emblema Leggendario gratis ogni settimana

Qualche ora fa è stato annunciato un corposo aggiornamento di Diablo Immortal che non si limita ad introdurre un nuovo boss dell'Inferiquiario e la tanto attesa feature del cambio di classe, ma modifica in maniera importante il sistema delle loot box.

Il team di sviluppo, a causa delle numerose lamentele da parte dell'utenza, ha finalmente deciso di implementare nel gioco un nuovo sistema affinché i giocatori possano accedere ad un maggior numero di Emblemi Leggendari senza ricorrere alle microtransazioni. Con l'arrivo della patch, infatti, il completamento di un'Incursione della Brigata settimanale garantisce la possibilità di acquistare un Emblema leggendario eterno per 1.600 Platino presso il Mercante di Emblemi a Cuor della Marca, ovvero l'NPC chiamato Jondo Mouren.

Questo significa che i giocatori potranno sbloccare ogni settimana un Emblema Leggendario per avere la certezza di ottenere una gemma casuale nei Varchi Antichi. In aggiunta, sono in arrivo eventi a tempo limitato con i ticket più preziosi, così che il numero mensile di Emblemi possa aumentare ulteriormente. Ciò non permetterà ai giocatori di potenziare al massimo i loro eroi, ma si tratta comunque di un piccolo passo in avanti rispetto al passato.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Diablo Immortal?