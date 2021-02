Diablo Immortal: Blizzard promette una nuova fase di test e un Endgame epico

Pur non avendo trovato spazio durante la cerimonia di apertura della BlizzConline, che ha visto come protagonisti assoluti Diablo 4 e Diablo 2: Resurrected, Diablo Immortal è stato oggetto di un video approfondimento in tarda notte. La data d'uscita non è stata annunciata, ma in compenso ci sono state rivelate nuove informazioni.

Abbiamo così scoperto che Blizzard sta pianificando una nuova fase di test per Diablo Immortal destinata a durare più dell'Alpha condotta nei mesi scorsi e ad offrire un maggior quantitativo di contenuti, tra cui una nuova classe. Non sappiamo quando verrà dato il via alla nuova fase di test, ma nel frattempo potete pre-registrarvi a questo indirizzo. Gli sviluppatori hanno inoltre riferito che il livello massimo raggiungibile nel gioco completo sarà il 60: nella Technical Alpha il cap era fissato a 45, essendo focalizzata sulle prime fai dell'avventura e il mid-game.

Gli sviluppatori promettono grandi cose per l'endgame (definito "epico"), alcune delle quali non ancora svelate. Siamo già a conoscenza delle Taglie e del nuovo Paragon System, sviluppato prendendo ispirazione da quello di Diablo 3 con una sostanziale differenza: i punti, pur essendo condivisi dai personaggi, potranno essere riscattati una sola volta, quindi bisognerà scegliere con attenzione su quale eroe investirli.

Potete guardare il panel anche voi in apertura di notizia. L'impressione è che non ci sia stato rivelato molto, e che c'è tanto ancora da scoprire in merito a Diablo Immortal, un free-to-play ambientato tra Diablo 2 e Diablo 3 destinato a vedere la luce sui dispositivi mobili.