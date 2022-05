Diablo Immortal: Blizzard svela tanti dettagli su storia, ambientazioni e personaggi

Siamo ormai prossimi all'apertura dei server di Diablo Immortal e, per tenere alta l'attenzione dei giocatori, Blizzard ha aggiornato il sito ufficiale dell'action RPG gratis con un'importante quantità di dettagli sul comparto narrativo.

Oltre ad aver confermato che Diablo Immortal sarà ambientato nel periodo compreso tra Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III, il team di sviluppo ha svelato sia alcuni degli scenari che faranno da sfondo alle nostre avventure che i personaggi che incontreremo nel corso della campagna, molti dei quali sono vecchie conoscenze dei fan. Da Deckard Cain al barbaro Rayek, passando per il fabbro Charsi, i giocatori di Immortal avranno modo di interfacciarsi con tantissimi NPC che hanno imparato a conoscere negli anni con i vari capitoli della serie. Lo stesso discorso vale per le aree della mappa, tra le quali troviamo Cuor della Marca e Monte Zavain.

In attesa che il gioco arrivi su Google Play Store, App Store e Battle.net alle ore 19:00 del prossimo giovedì 2 giugno 2022, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'intervista agli sviluppatori di Diablo Immortal con tante informazioni in merito a microtransazioni, gameplay e bilanciamento.

