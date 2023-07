Diablo Immortal: il Blood Knight è la nuova classe del gioco gratis

Ad aprire la diretta di questa sera dedicata a Diablo, gli sviluppatori hanno mostrato il trailer del Blood Knight, la nuova classe giocabile in arrivo solo su Diablo Immortal.

Il filmato in computer grafica ci ha permesso di vedere in azione il cacciatore di vampiri dalla chioma cinerea e dalla carnagione pallida, il quale affronta con grande ferocia una delle creature della notte. Oltre ad avere una sorta di braccio demoniaco, questo guerriero può anche utilizzare una possente lancia, che grazie ai suoi poteri del sangue può dividere in due per colpire con maggiore frequenza e rapidità.

Per chi se lo stesse chiedendo, le immagini promozionali hanno confermato che, proprio come per tutte le altre classi dell'action RPG gratuito, sarà possibile creare un Blood Knight di sesso maschile o femminile tramite l'apposito editor.

Passando invece alla data d'uscita, la nuova classe di Diablo Immortal sarà disponibile dalla prossima settimana, più precisamente a partire dal 13 luglio 2023. Non dovrebbe essere previsto alcun tipo di microtransazione per il Blood Knight, quindi basterà scaricare l'aggiornamento per creare un personaggio appartenente a questa classe o sfruttare la particolare meccanica del gioco Blizzard per trasformare il vostro eroe in un cacciatore di vampiri.

Avete già letto la nostra recensione di Diablo Immortal? Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato gratuitamente su PC (Battle.net), Android, iPhone e iPad.