Diablo Immortal e i nuovi calcoli: aumenta la cifra necessaria a potenziare un eroe

Ricordate le polemiche sui circa 100.000 dollari per potenziare al massimo un personaggio in Diablo Immortal? A quanto pare, tale cifra non basterebbe a raggiungere l'obiettivo e il denaro necessario sarebbe molto di più.

Un utente su Reddit ha infatti spiegato nel dettaglio il perché quel calcolo iniziale sia profondamente sbagliato. Quando si parla di 100.000 dollari ci si riferisce alle sei gemme leggendarie e al loro potenziamento, ma non si prende in considerazione una meccanica di gioco avanzata che fa aumentare smodatamente la cifra da spendere in microtransazioni per raggiungere il massimo potenziale. Una volta che una gemma 5 stelle giunge al suo livello massimo, si sbloccano ulteriori 5 slot per incastonare altre gemme leggendarie: in parole povere, il reale numero di gemme da ottenere e potenziare è di 36 e non di 6, come ipotizzato nell'iniziale calcolo. Questo 'piccolissimo' dettaglio relativo all'endgame di Diablo Immortal fa sì che la reale cifra da spendere schizzi a 540.000 dollari.

Insomma, ora che i calcoli sono stati aggiornati è probabile che le polemiche sulle microtransazioni del gioco si accendano più di prima. Nel frattempo, un fan di Blizzard ha sprecato 50mila dollari di bonus di World of Warcraft in loot box di Diablo Immortal.