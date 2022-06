Diablo Immortal: si può cambiare classe durante il gioco?

Diablo Immortal è disponibile da qualche giorno su PC e smartphone. Lo spin-off della saga Action/RPG propone sei classi all'inizio del gioco, con cui gli utenti potranno cominciare questa nuova avventura ambientata tra il secondo e terzo capitolo: come si cambia la classe?

Sfortunatamente non è ancora possibile cambiare classe dopo averla scelta. Blizzard ha già annunciato questa opzione, spiegando come ad un certo punto sarà resa disponibile al giocatore la libertà di cambiare il proprio eroe semplicemente visitando Cuor della Marca. Selezionando un'altra classe verranno trasferiti tutti i propri oggetti al nuovo personaggio, mantenendo così il bottino precedentemente accumulato. Potrete quindi decidere di passare, ad esempio, dal Monaco al Mago senza alcun problema, sfruttando così tutte le meccaniche del gioco proposte per ognuna delle sei classi disponibili.



Come detto, questa feature non è ancora presente nel titolo, ma arriverà in futuro con un prossimo update, forse non troppo lontano. Nel frattempo, è partito un review bombing su Metacritic per Diablo Immortal, a causa di alcune pratiche riguardanti le microtransazioni giudicate scorrette dai giocatori. Se invece state provando il titolo Blizzard su PC, ecco come risolvere i problemi di lag con il controller che affliggono Diablo Immortal, e che rendono l'esperienza difficile da giocare.