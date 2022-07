Diablo Immortal: Cambio di Classe e un nuovo endgame con l'Update 1.5.2

Il preannunciato l'.arrivo del Cambio di Classe in Diablo Immortal si concretizzerà presto, promette Blizzard snocciolando tutte le novità e le aggiunte previste con l'Update 1.5.2 in procinto di essere lanciato su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Nel rivolgersi a tutti gli esploratori di Sanctuarium, la casa di Irvine spezza il tabù del cambio di classe in un gioco della serie di Diablo e conferma che, con l'aggiornamento in arrivo, sarà possibile modificare la classe di appartenenza del proprio eroe, seppur con delle importanti limitazioni nel numero e nelle modalità di accesso a questo sistema.

Il Cambio della Classe, infatti, potrà avvenire solo al raggiungimento del Livello 35 e per una sola volta ogni sette giorni, in via del tutto gratuita; ci sarà anche un'opzione a uso singolo per tornare immediatamente alla precedente classe, evitando così il periodo di attesa di una settimana. Non sono previste opzioni "premium" (e quindi a pagamento) per velocizzare il processo e accedere al cambio di classe prima della scadenza dei sette giorni. La modifica della classe non influirà sulle affiliazioni al Clan, alla Brigata o ad altri gruppi, come pure per gli oggetti cosmetici: quanto all'equipaggiamento, questo verrà "inviato" automaticamente nell'inventario del giocatore.

Con l'Update 1.5.2 assisteremo anche all'introduzione del Viaggio dell'Eroe, un'esperienza endgame da vivere nella Tundra Congelata: il Viaggio si comporrà di quattro capitoli, più altri due previsti in futuro, con tanti obiettivi da completare per acquisire oggetti, equipaggiamenti e personalizzazioni ancora più rare, oltre a Platino, Chiavi dell'Aspirante, Emblemi Leggendari e la cornice ritratto Viaggio Glorioso.

Tra le novità dell'aggiornamento ci saranno inoltre l'evento a tempo limitato Sentiero dell'Avventuriero e Gorgothra il Rivendicatore, il boss più temibile dell'Inferiquiario. L'Update 1.5.2 di Diablo Immortal sarà disponibile dalle ore 03:00 (del fuso orario indicato dal proprio server) di domani, mercoledì 20 luglio.